Ricoveri in aumento: riapre la Medicina Interna Covid al Perrino

BRINDISI – All’ospedale Perrino di Brindisi riaprirà a partire da domani mattina (sabato 8 gennaio) il reparto di Medicina interna Covid, con 15 posti letto, di cui otto di subintensiva e sette di area medica. Questa l’inevitabile conseguenza dell’aumento di ricoveri in atto da alcuni giorni, con prospettive tutt’altro che rosee anche per le prossime settimane. Attualmente sono 40 i pazienti positivi ricoverati nel nosocomio brindisino: 20 in Malattie infettive e 20 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 13 pazienti. A breve verrà riattivato anche il centro post Covid presso il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica. Sulla base del piano di potenziamento della rete ospedaliera annunciato ieri dalla Regione, in caso di necessità saranno riattivati reparti Covid anche nell’ospedale di Ostuni.