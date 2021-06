Pneumologia: i ringraziamenti di un paziente guarito dal Covid

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti al personale del reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi a firma di Paolo Minoia, paziente guarito dal Covid

Dopo aver superato e vinto la lotta al nemico Covid, è doveroso da parte mia dire grazie a dottori, infermieri ed operatori sanitari di tutto il reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino diretto sapientemente diretto dal primario dottor Eugenio Sabato.

Un grazie enorme per quello che avete fatto e continuate a fare con umanità e professionalità. Mi avete dato conforto guardando solo i vostri occhi nei momenti difficili della mia malattia, disponibili sempre, instancabili nonostante le tute anti Covid che indossate tutto il giorno.

Ho lottato tanto contro questo nemico che ha colpito con violenza la mia mente ed il mio corpo…ma dopo settimane finalmente ne sono uscito fuori. Rivolgo a voi, tutta la mia gratitudine più profonda, e non dimenticherà mai tutto quello che avete fatti per me. Grazie di cuore!