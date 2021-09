Risalgono i contagi in Puglia, più 248 nuovi casi. Stabili i ricoveri

Risalgono i contagi nelle regione Puglia e in appena 24 ore tornano oltre i 200: sono 248 a fronte di 13.931

test effettuati. L'indice di positività è l' 1,7 percento. Il bollettino odierno (giovedì 16 settembre) conta anche una vittima. I nuovi casi sono così suddivisi: Provincia di Bari: 53; Provincia di Bat: 32; Provincia di Brindisi: 40; Provincia di Foggia: 43; Provincia di Lecce: 59; Provincia di Taranto: 14; Residenti fuori regione: 5; Provincia in definizione: 2. Le persone attualmente positive nella regione sono 3.368. Resta stabile il numero dei ricoverati: sono 184 in area non critica ( due in meno rispetto a ieri, mercoledì 15 settembre) e 20 in terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 6 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.