Rssa “Sancta Maria Regina Pacis”: 43 positivi dopo vaccino

FASANO - Sottoposti a tampone molecolare personale e ospiti della Rssa “Sancta Maria Regina Pacis” di Fasano: 33 anziani e 10 operatori sono risultati positivi al Covid-19. È immediatamente scattato il piano di sicurezza approvato dalla Asl di Brindisi. La situazione è sotto controllo. I 33 anziani positivi sono asintomatici o paucisintomatici e le loro condizioni di salute non destano al momento alcuna preoccupazione.

Sia gli ospiti che gli operatori erano già stati sottoposti alla vaccinazione completa e il richiamo era stato effettuato lo scorso 4 febbraio.

Il primo caso di positività è stato registrato l’8, quando una anziana si è recata in ospedale per altre motivazioni e dal tampone obbligatorio è risultata positiva. Due giorni fa la Rssa ha dovuto anche dire addio a un anziano per complicanze legate al Covid: «Aver completato il percorso di vaccinazione sta consentendo, fino a questo momento, un decorso della malattia sereno e senza complicazioni particolari», dice il sindaco Francesco Zaccaria che sta monitorando costantemente la situazione di concerto con Asl, Sisp e don Sandro Ramirez, che gestisce la casa di riposo.

Un ulteriore screening di tamponi è previsto fra circa 10 giorni. Intanto la struttura è stata suddivisa in tre parti: un’area Covid, un’area sospetti Covid (dove si trovano gli ospiti che hanno avuto contatti stretti con i positivi) e un’area Covid Free. nI parenti delle vittime sono costantemente informati sulle condizioni di salute dei loro cari e il livello di attenzione, che è stato sempre altissimo in questi mesi, è stato elevato ulteriormente.

"Sono vicino a don Sandro, a tutto il personale, agli ospiti della casa di riposo e ai loro familiari: a tutti loro faccio i migliori auguri con l’auspicio che questo momento particolare passi presto – dice il sindaco Francesco Zaccaria – Le buone notizia che ci giungono sulle condizioni di salute degli anziani ospiti sono la conferma che bisogna avere fiducia nella scienza: per questo l’invito che rivolgo a tutti è di vaccinarsi non appena sarà possibile. Ricordo intanto che da giovedì scorso è possibile prenotare il vaccino anticovid per persone di età pari o superiore a 80 anni".

"Tutte le info sulle modalità di prenotazione le trovate sulla mia pagina Facebook e su quella del Comune di Fasano oltre che sul portale Puglia Salute. Nelle prossime ore vi comunicherò il consueto aggiornamento sul numero dei contagi in città, non appena i dati mi saranno forniti. Nel frattempo rinnovo l’invito a mantenere la calma e a prestare fede solo ai dati ufficiali, certi e verificati che sono quelli comunicati, per mio tramite, dalle autorità competenti che seguono con grande attenzione l’evolversi del contagio. Continuiamo ad essere sempre rispettosi delle regole basilari: uso corretto della mascherina su naso e bocca, distanziamento fisico di almeno un metro e igienizzazione frequente delle mani. La campagna di vaccinazione per tutta la popolazione è già iniziata, ma non possiamo permetterci di rilassarci. Continuiamo a comportarci con il senso di responsabilità che abbiamo sempre mostrato in questi mesi nel rispetto della salute di ognuno di ciascuno di noi e, soprattutto, delle persone più fragili".