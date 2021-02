In Puglia "oltre la soglia critica" i posti letto in Medicina Covid

In Puglia torna a salire sopra la soglia critica l'occupazione dei posti letto di medicina Covid. Come riferisce l'Ansa, secondo l'ultimo aggiornamento della rilevazione di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, al 10 febbraio il 42 percento dei posti in "area non critica" (pneumologia, malattie infettive) è occupato da pazienti positivi al coronavirus, due punti percentuali oltre il limite del 40 percento fissato dal ministero della salute. E', invece, sotto la "soglia critica" del 30 percento l'occupazione dei posti nei reparti di terapia Intensiva: attualmente risulta essere pari al 29 percento.