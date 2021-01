Coronavirus, a San Donaci parte il servizio Usca: attivo tutti i giorni

SAN DONACI - Domani, martedì 12 gennaio sarà attivo, a San Donaci il servizio Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) fornito dall’ Asl di Brindisi. Il servizio Usca, riservato a pazienti Covid o sospetti Covid, viene attivato direttamente dal Mmg (medico di base), dal medico di Continuità assistenziale (guardia medica) e dal Pls (pediatra), tramite mail in cui viene riportata la valutazione clinica.

L' unità Usca, composta da 2 medici (oppure da un medico ed un infermiere), ha in dotazione un’autovettura per raggiungere la casa dei pazienti, sarà attiva tutti i giorni dalle 8 alle 20 presso la struttura ubicata in via E. De Nicola.

L'attivazione di tale servizio, fortemente voluto da questa amministrazione per garantire un più immediato ed efficace servizio di assistenza ai malati Covid, è stato possibile grazie ad una proficua interlocuzione con la direzione sanitaria distrettuale che l'amministrazione ringrazia.