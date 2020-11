Alunni e insegnanti in fila per il tampone: primo screening a tappeto nel Brindisino

SAN MICHELE SALENTINO - Un solo minore positivo du 405 alunni sottoposti ai test antigenici. Questo è il risultato dello screening scolastico, per l’eventuale rilievo del Covid, che si è svolto questa mattina (mercoledì 11 novembre) a San Michele Salentino, primo Comune della provincia di Brindisi ad avviare questa attività, così come richiesto dal sindaco Giovanni Allegrini. I tamponi "antigenici" rapidi sono stati eseguiti da una squadra sanitaria della Asl di Brindisi, grazie all'ausilio di un ambulatorio mobile.

Tre lunghe e ordinate file si sono create in piazza Marconi dalle ore 8:30. I bambini, scaglionati per classe, accompagnati da un genitore, hanno atteso il loro turno con ansia, qualche timore, facendosi coraggio l'uno con l'altro, pur non conoscendo cosa potesse spettare loro aldilà del portone della scuola "Marconi". Le operazioni si sono svolte in maniera scorrevole, grazie ad una squadra sanitaria composta da 4 unità in tenuta anti-Covid. Qualche alunno ha pianto, alcuni hanno dato prova di maturità nonostante l'età, altri rivolgendosi al papà o alla mamma che li attendeva nel cortile hanno semplicemente detto: "Non è nulla". Un momento che, sicuramente, questi 405, tra alunni della scuola elementare e scuola media, non dimenticheranno mai e che arriva in una situazione già difficile.

Il Comune di San Michele Salentino, infatti, ha registrato nei giorni scorsi una elevata percentuale di casi positivi, soprattutto, tra gli alunni della scuola media. La campagna di screening, la prima nella provincia di Brindisi, ha coinvolto, anche, tutto il personale docente, amministrativo e Ata, risultati tutti negativi. Il supporto nell'organizzazione è stato garantito dalla polizia locale, croce rossa, protezione civile, avis e carabinieri per evitare eventuali assembramenti e tutto si è svolto senza problemi. Il minore risultato "positivo" frequenta la classe 1^ sezione A della scuola media ed è già stato, opportunamente, avvisato dalle autorità sanitarie. Come da protocollo, farà il tampone orofaringeo (molecolare) e il dipartimento di prevenzione della Asl stabilirà l’eventuale quarantena e il conseguente tracciamento dei contatti.



