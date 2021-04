San Michele Salentino, apre il punto vaccinale al Palazzetto dello sport

SAN MICHELE SALENTINO - A San Michele Salentino le prime dosi di vaccino contro il Covid-19 verranno somministrate domani, sabato 24 aprile, data in cui inaugura il centro vaccinale. Il Comune ha allestito il nuovo punto di somministrazione nel Palazzetto dello sport in via Tintoretto, seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni dettate dalla Asl di Brindisi che, attraverso i medici di famiglia, si occuperà dell’organizzazione delle vaccinazioni.

Il centro sarà operativo, al momento, nella giornata di domani, sabato 24 aprile, dalle 9, data in cui si procederà a vaccinare le persone che rientrano nella categoria “fragili”. Sono state messe a disposizione circa 100 dosi di vaccino Moderna e nei prossimi giorni arriveranno, anche, dosi di Pfizer. Sarà cura del Comune e dei medici di famiglia comunicare tutti gli aggiornamenti relativi alla fascia d’età da vaccinare. Lo scopo del centro è quello di velocizzare quanto più possibile le attività di vaccinazione poste in essere dalla Asl, sulla base delle direttive che di volta in volta verranno aggiornate sul portale della Regione Puglia.

Il centro servirà il bacino di popolazione del Comune di San Michele Salentino. Il Coc, centro operativo comunale, ha coordinato le varie attività organizzative e, nel corso delle operazioni vaccinali, ci sarà il prezioso supporto dei volontari della protezione civile e la collaborazione della Croce Rossa.

“E’ un momento fondamentale per la lotta al Covid-19 - commenta il sindaco Giovanni Allegrini - e sono molto soddisfatto sia personalmente sia da amministratore della volontà del Comune, dei medici di famiglia di fare fronte comune per raggiungere questo fondamentale obiettivo. Un sentito ringraziamento alla Asl di Brindisi che ha reso possibile tutto ciò, in particolare al direttore generale Giuseppe Pasqualone con il quale si collabora fin dall'inizio della problematica Covid, ai medici di famiglia del nostro territorio e al personale infermieristico che, da subito e in maniera volontaria, ha dimostrato collaborazione. Con l’apertura del centro velocizzeremo le somministrazioni a vantaggio dei cittadini di San Michele Salentino e, ci auguriamo, che in questo modo si possa contribuire a raggiungere al più presto l’immunità e la tanto attesa fine della crisi sanitaria. Il mio appello è, quindi, di vaccinarsi e di registrarsi sulla piattaforma in base alla propria fascia d’età”.