Buoni spesa, on line il quarto bando per le famiglie in difficoltà

SAN MICHELE SALENTINO - E' on line il nuovo bando utile per ottenere buoni spesa, rivolto a persone e famiglie in difficoltà, in particolare quelle duramente colpite dall'emergenza Covid-19. La giunta di San Michele Salentino, infatto, con delibera numero 33 del 16 marzo 2021, ha messo a disposione un'ulteriore somma per assegnare la quarta tranche di contributi che serviranno per acquistare, presso gli esercizi aderenti alla rete allestita dal Comune, prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l’igiene dell’ambiente domestico, per l’igiene personale, pannolini e pannoloni e farmaci).

Possono presentare istanza i cittadini, residenti nel Comune di San Michele Salentino, che si trovino in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. L'importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare e alla presenza del numero di figli minorenni, pertanto, si va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 310 euro. Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 23 marzo 2021 a mezzo posta elettronica, all’indirizzo protocollo@comune.sanmicheles al.br.it, oppure segreteria.comune.sanmichelesa l.br@pec.rupar.puglia.it, anche con il supporto delle segreterie sindacali del posto, allegando il modello di domanda scaricabile dal sito www.comune.sanmichelesal.br.it in cui andranno indicati i requisiti di ammissione.