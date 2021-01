Screening scolastico anti Covid, tutti negativi i risultati

SAN MICHELE SALENTINO - E' terminato intorno alle 12:30 di oggi, domenica 17 gennaio, lo screening sulla popolazione scolastica, il secondo nel paese dopo quello dello scorso 11 novembre 2020, che ha coinvolto 380 su 458 previste tra alunni, docenti e personale Ata del comprensivo "Giovanni XXIII", ad esclusione dei bambini della scuola dell'infanzia. Tutti i tamponi antigenici effettuati, pervenuti dalla Asl di Brindisi, sono risultati negativi.

"Abbiamo fotografato lo stato di salute della popolazione scolastica - ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini - come già avvenuto lo scorso 11 novembre. E' stato fatto un lavoro straordinario per mettere in piedi questa struttura organizzativa che ha lavorato in sinergia. Per questo ringrazio innanziutto la dirigenza scolastica, la locale Protezione civile, la Croce Rossa e tutto il personale sanitario che si è messo a disposizione volontariamente. Si tratta di infermiere, tecnici, che per due giorni, anche dopo aver smontato dal turno in ospedale, sono corse al palazzetto dello sport per somministrare il test. Il tutto sotto la magnifica direzione del dottore Antonio Proto. Ovviamente ringrazio tutte le famiglie e il personale che hanno aderito perchè era importante identificare, tracciare e isolare eventuali positivi per una maggiore sicurezza di tutti."