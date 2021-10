Studente positivo al Covid: scuola media chiusa e classi in dad

SAN MICHELE SALENTINO - Rimarrà chiusa fino a venerdì 29 ottobre, in via precauzionale, tutta la scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" di San Michele Salentino dove è risultato positivo al Covid-19 uno studente della prima sezione C. Per questo motivo, con apposita circolare, il dirigente scolastico del comprensivo, Tiziano Fattizzo, ha disposto non solo la chiusura della scuola ma la didattica a distanza per tutte le classi.

"Questa decisione - come ha spiegato il sindaco Giovanni Allegrini - nasce dal fatto che cinque docenti che prestano servizio nella prima C, hanno attività scolastica, anche, in altre classi e sezioni e, quindi, dopo un confronto con il dirigente scolastico, si è pervenuti alla scelta di chiudure tutto il plesso. Nei prossimi giorni, come già avvenuto per la scuola elementare "Marconi" - conclude il primo cittadino - sarà effettuata la sanificazione di tutti gli ambienti della scuola media". Nei giorni scorsi, infatti, anche i bambini della seconda sezione B della scuola elementare sono stati posti in quarantena preventiva per i due casi di positività al Covid-19 accertati nella suddetta classe.