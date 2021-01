San Pietro, screening popolazione scolastica del “Ferraris De Marco Valzani”

SAN PIETRO VERNOTICO - Tamponi antigenici per la popolazione scolastica dell’Iiss “Ferraris De Marco Valzani” di San Pietro Vernotico. I test verranno effettuati nella giornata di sabato 16 gennaio presso la sede del Centro Polivalente Anziani in piazza Giovanni Falcone dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sono 380 le persone coinvolte tra studenti, personale, e frequentanti dei corsi serali. L’ok dalla dirigente scolastica è arrivato nella giornata di venerdì 15 gennaio e gli interessati sono stati informati nel giro di qualche ora. Si spera in un'adesione totale.