San Vito dei Normanni, tutto pronto per il centro vaccinale

SAN VITO DEI NORMANNI - Si è svolto questa mattina (martedì 30 marzo 2021), intorno a mezzogiorno, il sopralluogo definitivo da parte delle competenti autorità presso la struttura tensostatica "Antonio Ruggiero", destinata a ospitare il centro vaccinale di San Vito dei Normanni. Erano presenti, oltre ai responsabili della Asl brindisina, anche i rappresentanti della Protezione Civile regionale e provinciale che, dopo aver apprezzato la funzionalità della struttura, hanno definito con gli amministratori sanvitesi (c'erano il sindaco Silvana Errico e il vicesindaco Antonio Santoro) e i funzionari del Comune gli ultimi aspetti organizzativi e logistici.

"Siamo felici - dichiara il sindaco Errico - che la scelta compiuta dalla nostra Amministrazione sia stata ben condivisa da chi di dovere e che, di conseguenza, i nostri concittadini possano vaccinarsi in loco. Ora occorre che tutti facciano la propria parte per centrare l'obiettivo del contenimento dei contagi". L'avvio delle vaccinazioni nel centro sanvitese è previsto nei prossimi giorni (chi si sta prenotando in queste ore lo può già rilevare dal proprio modulo di prenotazione). L'ingresso del centro vaccinale sarà da via don Milani, l'uscita da viale Onu, così da garantire i previsti percorsi differenziati.