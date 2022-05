No vax over 50: in arrivo le sanzioni, ecco come impugnarle

Il Ministero della Salute ha avviato i procedimenti sanzionatori per inadempienza all'obbligo vaccinale anti-Covid-19, come previsto da DL 44/2021. I destinatari sono tutti i cittadini over 50 per i quali alla data del 1° febbraio 2022 (data di entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per tale fascia di età) non risultano, nella Piattaforma nazionale DGC, vaccinazioni effettuate nei termini previsti, né differimenti delle medesime per infezioni da Sars-CoV-2 o esenzioni dalla vaccinazione.

A fronte della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Ministero della Salute, ricevuta per il tramite dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, il cittadino, per richiedere l’annullamento della sanzione, entro 10 giorni dal ricevimento del procedimento sanzionatorio, potrà inviare all’indirizzo mail obbligovaccinale@asl.brindisi.it la seguente documentazione: copia di documento di identità in corso di validità; copia della tessera sanitaria; copia della “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, inviata dal Ministero della Salute per mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; eventuale certificato vaccinale anti Sars-CoV-2; ove presente, certificazione antecedente la data del 1/02/2022 relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, redatta dal Medico di Medicina Generale o Medico vaccinatore coerentemente con le indicazioni Ministeriali; ove presente, copia del primo tampone positivo attestante l’avvenuta infezione.

Effettuati i dovuti controlli, la Asl Brindisi si occuperà di comunicare all’Agenzia delle Entrate - Riscossioni l’eventuale assenza dell’obbligo vaccinale per il cittadino interessato o l’impossibilità di ricevere la somministrazione. Per una corretta ed efficiente presa in carico, si invita l’utenza ad inviare la documentazione richiesta esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicato: obbligovaccinale@asl.brindisi.it

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate (clicca sul link), oppure contattare il Dipartimento di Prevenzione Asl Brindisi telefono 0831 510311 dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 e giovedì pomeriggio 15.00-18.00.