Scorte quasi terminate: sospese vaccinazioni fino all'arrivo di nuove dosi

Arrivo previsto per mercoledì 28 aprile. Proseguono, invece, le vaccinazioni per soggetti fragili

Le scorte di vaccini sono quasi terminate: la Asl di Brindisi, per evitare ulteriori disagi agli utenti, sospenderà le somministrazioni di AstraZeneca da oggi pomeriggio.

Le vaccinazioni con Pfizer sono sospese, invece, da domani e fino a tutto dopodomani, in attesa dell’arrivo di nuove dosi, in programma mercoledì 28 aprile nel tardo pomeriggio. Proseguono, invece, le vaccinazioni per soggetti fragili a cura dei medici di famiglia.