Rossi: "Screening per studenti e insegnanti nelle scuole brindisine"

BRINDISI - Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha chiesto all’Asl di effettuare uno screening sanitario, a rotazione, in tutte le scuole di Brindisi. “Ho chiesto – si legge in una note del primo cittadino. Snche a seguito del costante confronto nella nostra amministrazione, la possibilità di effettuare test antigenici a studenti, docenti e personale scolastico che ogni giorno si recano negli istituti e condividono spazi comuni. Credo sia necessario per consentire a tutti di vivere con serenità, o almeno con quella che ci è concessa in un momento di emergenza sanitaria, la quotidianità ed il ritorno in famiglia”.

“È innegabile che la situazione della popolazione scolastica sia molto difficile e complicata. Dal punto di vista sanitario vorremmo che si scongiurasse, il più possibile, qualsiasi rischio di contagio. Spero che l’Asl possa accogliere la nostra richiesta ed effettuare uno screening a rotazione in tutte le scuole”.