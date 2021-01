Screening sugli studenti anche a Cellino: "Adesione del 70 per cento"

CELLINO SAN MARCO – Cellino San Marco è pronta per lo screening sulla popolazione scolastica. Alunni, docenti e personale Ata delle scuole elementari e media fra domani e domenica (8-9 gennaio) si sottoporranno a tampone, in vista della riapertura delle aule prevista per lunedì 11 gennaio. Come accaduto anche in altri comuni della provincia, medici generici, pediatri e infermieri hanno risposto all’appello lanciato dal sindaco Salvatore De Luca. “Li ringrazio – dichiara De Luca – per aver accolto positivamente l’iniziativa ed essersi messi a disposizione della comunità”.

Lo screening si svolgerà presso la palestra della scuola media situata in via Castelfidardo,z partie dalle ore 8:30 di domani. La Protezione civile comunale e la Polizia Locale gestiranno il flusso degli alunni, accompagnati dai genitori. “Sono state adottate tutte le precauzioni – spiega il primo cittadino – per evitare assembramenti”. Il dirigente scolastico ha infatti scaglionato gli accessi alla palestra. Circa il 70 per cento delle famiglie ha aderito allo screening. Stando agli ultimi dati comunicati dalla prefettura allo stesso sindaco, attualmente a Cellino vi sono tre persone positive al Covid.