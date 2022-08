Scuola e Covid, rientro con nuove regole: niente Dad e mascherine

In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole un documento contenente le indicazioni da seguire per far fronte ai contagi da Covid-19. Le nuove regole, fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), rispetto alle precedenti sono state riformulate a seguito della cessazione dello stato di emergenza e dell’elevata copertura vaccinale raggiunta nel corso del 2022 e hanno come obiettivo quello di garantire la continuità scolastica in presenza e il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche (lezioni, gite, eventi sportivi).

Le nuove indicazioni sono rivolte a studentesse, studenti e tutto il personale scolastico e prevedono: obbligo di assenza dalle attività scolastiche in caso di test positivo; temperatura superiore a 37.5°; sintomi acuti riconducibili al Covid-19 (difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, perdita di gusto e olfatto, cefalea intensa); utilizzo delle mascherine chirurgiche o Ffp2 solo in caso di sintomi respiratori di lieve entità, in assenza di febbre, per tutte le persone con fragilità o entrate a contatto con soggetti positivi; abolizione della didattica a distanza; abolizione della quarantena in caso di positività di contatti stretti.

Per ridurre la trasmissione del virus resta invece invariata l’indicazione di garantire ricambi d’aria frequenti, di sanificare periodicamente gli istituti e di farlo straordinariamente nel caso in cui dovessero registrarsi numerosi contagi. Tali misure potrebbero essere implementate e rafforzate se la situazione epidemiologica dovesse registrare un peggioramento. Abolito, infine, l’obbligo vaccinale per gli insegnanti e per il personale scolastico con più di 50 anni, potranno tornare a insegnare tutti i docenti che, in via precauzionale, erano stati spostati a svolgere attività non a contatto con gli alunni.