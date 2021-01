Scuola e Covid, lo screening: un positivo a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 10 gennaio si sono concluse le operazioni di screening della popolazione studentesca e del personale scolastico degli istituti secondari di primo grado dei tre istituti comprensivi di Francavilla Fontana. Nel corso dell’ultima giornata di test si sono recati al Palazzetto dello sport 224 studenti. Sale quindi a 850 il numero totale dei tamponi effettuati dal personale sanitario volontario negli ultimi 3 giorni. “La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – In pochi giorni il personale sanitario volontario e le associazioni di volontariato si sono resi protagonisti di un atto di generosità senza precedenti nei confronti della comunità. A tutti loro rinnovo il mio ringraziamento da sindaco e da francavillese”.

L’esito dei tamponi restituisce una situazione dei contagi non particolarmente preoccupante con un solo positivo a fronte di 849 tamponi negativi. Alta l’adesione all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Asl e con la collaborazione dei dirigenti scolastici. Ha partecipato allo screening circa il 63% della popolazione scolastica di riferimento. “L’alta adesione allo screening, che ricordo essere su base volontaria, è un dato confortante che dimostra come l’attenzione delle famiglie sul tema della sicurezza sia particolarmente elevata – prosegue il sindaco – il rispetto delle regole per il contenimento del contagio e la prevenzione sono due fattori essenziali sino al completamento della vaccinazione di massa”.

Dopo un giorno di riposo, i volontari torneranno al Palazzetto dello sport da martedì 12 gennaio per cominciare lo screening della popolazione studentesca delle scuole primarie e del personale scolastico della primaria e della scuola dell’infanzia. I test antigenici saranno somministrati secondo il seguente ordine alfabetico: martedì 12 gennaio 9.30-12.30 (A-D), 14.30-17.30 (personale scolastico); mercoledì 13 gennaio 9.30-12.30 (E-I), 14.30-17.30 (L-O); giovedì 14 gennaio 9.30-12.30 (P-S), 14.30 - 17.30 (T-Z).