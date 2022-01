Stp, a bordo dei mezzi pubblici solo con Super Green Pass e mascherina FFp2

BRINDISI - La Stp Brindisi comunica che in ottemperanza del Dpcm del 29 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 è obbligatorio salire a bordo dei mezzi muniti di Green Pass cosiddetto rafforzato o Super Green Pass (la Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione o guarigione) e di mascherina Ffp2 regolarmente indossata. La misura sarà in vigore per tutta la durata dello Stato di Emergenza.

L’azienda invita i clienti ad agevolare il più possibile i controlli che potranno essere effettuati dalle Forze dell’ordine e da personale Stp appositamente delegato. Nel rinnovare l’invito a seguire scrupolosamente le prescrizioni anti-contagio da Covid, si conferma che la Stp Brindisi prosegue quotidianamente e periodicamente nell’attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei mezzi, nel rispetto di protocolli sanitari.