Terza dose vaccino anti-Covid: al via le prenotazioni

BRINDISI - I cittadini over 60 e coloro che sono in condizione di elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, di età uguale o maggiore di 18 anni, possono prenotare la terza dose di vaccino anti Covid (dose booster). Lo comunica la Asl di Brindisi.

Le persone con elevata fragilità sono quelle che hanno gravi patologie respiratorie, cardiocircolatorie e neurologiche, diabete e altre endocrinopatie severe, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità (BMI >35), disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite call center, Portale della salute, farmacie e sportelli Cup. E’ possibile, inoltre, accedere nei centri vaccinali senza prenotazione, portando con sé la certificazione delle prime due dosi, o dose unica.

Per ricevere la terza dose devono essere trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima somministrazione. I vaccini utilizzati sono Comirnaty (Pzifer) e Moderna. Inoltre, la Asl Brindisi sta provvedendo a organizzare sedute vaccinali dedicate per gli ospiti e operatori dei presidi residenziali per anziani e per il personale sanitario e non, che svolge attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.