Torre Santa Susanna, chiusa una scuola per casi di Covid

TORRE SANTA SUSANNA - Disposta la chiusura per la scuola dell'infanzia "Collodi" (dell'istituto comprensivo statale "Mazzini") di Torre Santa Susanna, a causa di alcuni casi di Covid. A seguito delle disposizioni fornite all'istituzione scolastica da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Brindisi, gli alunni e i docenti della classe III A proseguiranno la quarantena.

In via precauzionale, visto l'aumento di casi Covid il dirigente scolastico ha disposto la sospensione delle attività in presenza per tutte le classi del plesso dell'infanzia Collodi con conseguente attivazione della Didattica digitale integrata (Did) come previsto dal regolamento d'istituto. Fanno sapere dalla Collodi che "l'istituzione scolastica mantiene un contatto continuo e diretto con l'Asl per il monitoraggio della situazione generale e comunicherà tempestivamente opportune disposizioni concordate con l'autorità sanitaria".