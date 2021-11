Papilloma virus e meningite B: vaccinati circa 250 adolescenti. Terze dosi anti-covid per sanitari

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi sono circa 11mila le terze dosi somministrate finora. Tra queste, 3mila le dosi booster per gli operatori sanitari: la copertura per il personale Asl con la terza dose supera il 45 per cento.

Oggi nel centro di Bozzano, a Brindisi, sono stati vaccinati contro il papilloma virus e la meningite B circa 250 adolescenti nati nel 2010. "In una fase successiva - spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite - somministreremo a questi ragazzi il vaccino meningococcico quadrivalente e a maggio del prossimo anno completeremo il ciclo vaccinale con la seconda dose anti Hpv e meningite B.

La Regione Puglia ci ha dato l'input a utilizzare gli hub per la vaccinazione routinaria: già ad aprile avevamo vaccinato contro Hpv e meningite i ragazzi nati nel 2009 che nei prossimi giorni completeranno il ciclo".