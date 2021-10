Vaccinazione anti-Covid: Open day a Brindisi. Anche per terze dosi

BRINDISI - In base alla programmazione regionale anche la Asl di Brindisi ha organizzato nuovi Open day per agevolare l'accesso degli utenti ai centri vaccinali. Oggi, venerdì 29 ottobre, il PalaVinci, in via Chimienti, a Brindisi, sarà aperto dalle 14.30 alle 20, in particolare per i cittadini che debbano ricevere la terza dose, ma anche per quanti non si siano ancora vaccinati con la prima o la seconda dose.