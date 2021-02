Vaccinazione anti Covid over 80: cambio sede per la città di Brindisi

Definite le modalità per vaccinare i pazienti in assistenza domiciliare o temporaneamente non deambulanti

BRINDISI - Da lunedì 22 febbraio prende avvio la vaccinazione contro il Covid per i cittadini di età pari o superiore agli 80 anni in condizioni di autosufficienza, mentre sono state definite le modalità per vaccinare i pazienti in assistenza domiciliare o temporaneamente non deambulanti.

Si forniscono in merito alcuni aggiornamenti. Per evitare possibili disagi agli utenti più anziani, nella città di Brindisi si è ritenuto opportuno individuare una sede vaccinale più idonea, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, sanificata e attrezzata per garantire le attività in sicurezza. Oltre ai vaccinatori è assicurata la presenza di medici. Pertanto i cittadini già prenotati nel centro “Primula” dell’ospedale Perrino dovranno presentarsi presso il Centro anziani del quartiere Bozzano in via Spagna 16. Questa mattina è stata disposta l’attività di recall per avvisare i prenotati dello spostamento di sede, fermo restando la data e l’orario dell’appuntamento già prefissato.

Per snellire il più possibile le operazioni di vaccinazione, si raccomanda di stampare preventivamente il modulo del consenso informato, che andrà consegnato, precompilato, agli operatori sanitari all’atto della vaccinazione. Il modulo è scaricabile dal portale Puglia Salute della Asl Brindisi al link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36031/vaccino-anti-covid-19-da-domani-le-prenotazioni-dal-22-febbraio-partono-le-somministrazioni

Pazienti in assistenza domiciliare

I pazienti in assistenza domiciliare, o temporaneamente non deambulanti, possono richiedere la vaccinazione nella propria abitazione attraverso due modalità: Numero Verde 800 888388 (attivo solo da rete fissa) o numero 080 9181603 (attivo da rete fissa e da cellulare) dal lunedì al venerdì orario 8.00-20.00, sabato e domenica 14-20; Farmacie durante l’intero orario di apertura.

La data riportata sul coupon di prenotazione per la somministrazione del vaccino è indicativa. L’utente sarà contattato da operatori Asl per fissare la data effettiva della vaccinazione. Gli appuntamenti sono calendarizzati in funzione della disponibilità del vaccino. In occasione della vaccinazione l’utente dovrà presentare idonea documentazione che attesti l’intrasportabilità (es. verbale commissione invalidi civili, certificato specialista, certificato medico di base).

Per i pazienti over 80 in condizioni di autosufficienza le prenotazioni proseguono attraverso i canali già comunicati: sportelli Cup, farmacie, portale Puglia Salute dal menù "Servizi online". A breve la comunicazione di nuove sedi vaccinali attivate in tutta la provincia per facilitare gli spostamenti della popolazione più anziana.