Hub e centri aprono alla vaccinazione anti Covid senza prenotazione

BRINDISI - Già a partire da domani, martedì 15 febbraio 2022, nei centri e hub allestiti per le vaccinazioni anti Covid, nei giorni di apertura già programmati, è consentito l’accesso libero, cioè senza prenotazione, sia nei punti dedicati alla popolazione dai 12 anni in su che in quelli per i bambini dai 5 agli 11 anni. L’accesso libero riguarda la somministrazione del ciclo vaccinale primario, nonché della dose booster o di quella addizionale.

Nei centri sarà garantita un’adeguata gestione dei flussi di persone con percorsi e modalità organizzative differenziate tra chi ha la prenotazione e chi invece si presenta "a sportello". Il dipartimento di prevenzione è impegnato anche per favorire il completamento del ciclo vaccinale per i soggetti fragili e ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali, in accordo con medici di medicina generale, centri e reti di patologia.

I centri attivi sono aggiornati settimanalmente con elenco pubblicato nelle notizie in primo piano sul sito Asl Brindisi.