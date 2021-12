Vaccinazioni pediatriche: Fasano raggiunge il 21 percento in una settimana

FASANO - Quasi 500 bambini dai 5 agli 11 anni vaccinati in una settimana su un totale di oltre 2300 aventi diritto. Sono per la precisione 491 e cioè il 21. 34%. Fasano si attesta ben oltre la media regionale che secondo il dato ufficiale è intorno al 4%.

«Un risultato davvero notevole e che è soprattutto incoraggiante – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Ringrazio le famiglie che hanno scelto di scrivere questa pagina di storia, raccogliendo l’appello della comunità scientifica a tutela della salute dei nostri figli e di tutti noi. Ringrazio gli assessori alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci e alla Protezione Civile Gianluca Cisternino per il grande lavoro di collaborazione, il servizio di protezione comunale e tutti i volontari della Protezione Civile, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, i medici e tutto il personale impegnato nella somministrazione delle dosi, i dirigenti scolastici e soprattutto i nostri bimbi che in modo paziente e diligente si stanno sottoponendo alle vaccinazioni. Invito tutte le famiglie a scegliere la strada della vaccinazione perché è l’unica via che ci può condurre fuori da questo difficile periodo nella certezza che bisogna affidarsi alla scienza per sconfiggere il Covid».