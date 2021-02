"Vaccinazioni Covid, dopo Fasano individuati altri tre hub a Brindisi e Ceglie"

BRINDISI - "Sono state individuate altre tre postazioni per altrettanti hub vaccinali in provincia di Brindisi, dopo quello già comunicato e previsto al primo piano del centro commerciale Conforama di Fasano per il territorio nord della provincia. L'Asl Brindisi ha stabilito infatti i nuovi punti vaccinali Covid nel Palazzetto dello sport di Ceglie Messapica per la parte ovest della provincia, nel Palazzetto polivalente di Tuturano di Brindisi per la parte sud della provincia e nel Centro anziani di Brindisi per la parte est della provincia. Tutti gli spazi sono stati concessi a titolo gratuito". Lo comunica il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

Prosegue Amati: "In previsione della grande fase di vaccinazione della popolazione contro il Covid-19 e nella speranza che le dosi di vaccino comincino ad arrivare in abbondanza, sono state individuate quattro grandi strutture nel territorio dell'Asl di Brindisi idonee a garantire flussi organizzati di ingresso e uscita, sorveglianza post somministrazione, sanificazione degli ambienti ed eventuali interventi di supporto emergenziale. In caso di ulteriori necessità l'Asl ha provveduto a individuare e verificare la disponibilità di altri spazi idonei come punti vaccinali territoriali da utilizzare in caso di necessità. Le aree individuate saranno allestite con pareti mobili per formare ambulatori vaccinali, arredi attrezzature sanitarie, dispositivi informatici".