Vaccinazioni pediatriche, nella Asl di Brindisi al via le seconde dosi

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi al via le seconde dosi per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per le sedute vaccinali in programma sabato 8 e domenica 9 gennaio negli hub del PalaVinci a Brindisi, del centro commerciale Conforama a Fasano e della Scuola primaria Machiavelli a San Donaci, l'accesso è riservato a chi deve ricevere la seconda dose e ai prenotati delle prime dosi.

Negli hub di Ceglie Messapica (scuola Bosco), e Francavilla Fontana (Terzo Istituto comprensivo di viale Abbadessa), la seduta vaccinale pediatrica di sabato 8 gennaio è riservata alle seconde dosi e ai prenotati delle prime dosi. I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente.