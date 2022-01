Vaccinazioni pediatriche: i Centri dedicati dal 10 al 16 gennaio 2022

BRINDISI - Prosegue la vaccinazione per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni in punti dedicati con la collaborazione dei pediatri di libera scelta. Anche per le vaccinazioni pediatriche è necessaria la prenotazione. Le agende verranno aperte durante la settimana a partire dall’11 gennaio. La prenotazione può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.

È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata - anche per le seconde dosi – da scaricare al link. I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente. Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione per la somministrazione del vaccino anti Covid. In foto aggiornamento dei centri attivi dal 10 al 16 gennaio 2022.