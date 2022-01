Vaccinazioni pediatriche, Open day ad accesso libero: i centri coinvolti

BRINDISI - La programmazione delle vaccinazioni pediatriche anti Covid (età 5-11 anni) - per la settimana in corso - viene integrata con Open day ad accesso libero in alcuni centri dedicati della provincia da oggi, mercoledì 19 gennaio, fino a domenica 23 gennaio.

I centri

Mercoledì 19 gennaio dalle 15 alle 19 Francavilla e Torchiarolo; giovedì 20 gennaio dalle 15 alle 19 Fasano; venerdì 21 gennaio dalle 15 alle 19 Fasano; sabato 22 gennaio dalle 9 alle 13 Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, San Michele Salentino. Domenica 23 gennaio dalle 9 alle 13 Francavilla Fontana e Latiano

Prosegue comunque l’accesso con prenotazione che può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”. È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata - anche per le seconde dosi – da scaricare al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.



La seconda dose viene effettuata dopo 21 giorni dalla prima e non richiede prenotazione. Se la data coincide con il giorno di chiusura del centro in cui è stata somministrata la prima dose, ci si può presentare nel centro del Comune più vicino, oppure andare nello stesso centro al primo giorno utile di apertura, e comunque non oltre 42 giorni dalla prima dose.

Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione per la somministrazione del vaccino anti Covid.