Vaccini: 2500 somministrazioni in un giorno. In arrivo 2300 dosi di Moderna

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate 2.500 dosi, tra cui 645 Janssen. Proseguono le vaccinazioni per i maturandi: oggi in programma circa 200 somministrazioni, a Brindisi per i ragazzi dell'istituto Flacco e a San Donaci per gli studenti del liceo linguistico Maria Immacolata di Torre Santa Susanna. Domani, 5 giugno, nel centro di Bozzano in calendario 370 vaccinazioni dei ragazzi dell'istituto Valzani e del liceo scientifico Fermi. Con i reparti di Pediatria del Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana è in corso l'organizzazione delle vaccinazioni per i fragili tra i 12 e i 15 anni.

In arrivo dosi di Moderna

Il 6 giugno arriveranno a Brindisi i furgoni Sda, corriere espresso di Poste Italiane, per la consegna di 2.300 dosi di vaccini Moderna. Nelle prime ore di domenica prossima, infatti, alcuni mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini per concludere il loro viaggio raggiungendo la destinazione finale dell’Ospedale Perrino di Brindisi.