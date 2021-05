Vaccini, nel Brindisino somministrate quasi 6500 dosi in due giorni

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi sono 3.388 le dosi somministrate ieri, soprattutto vaccinazioni per fasce d'età, e circa 3.000 quelle in programma oggi. Per i residenti con più di 80 anni di età la copertura vaccinale con la prima dose è all’86,25 per cento. Agli over 80 sono state somministrate oltre 24.000 prime dosi e 21.000 seconde dosi.

I medici di medicina generale hanno somministrato finora 40.897 dosi, di cui 12.307 (30,1 per cento) in ambito domiciliare. Il 23,7 per cento delle dosi (9.724) è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,4 per cento (10.795) a soggetti nella fascia di età 70-79 anni, il 25,7 per cento (10.496) a soggetti tra i 60 e i 69 anni e il 24,2 per cento (9.882) a soggetti sotto i 60 anni di età.