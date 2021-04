Asl Brindisi: effettuate 4.630 vaccinazioni nel week end

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi sono state vaccinate oggi circa 3.500 persone tra over 80 e caregiver di pazienti fragili e disabili gravi. Nel fine settimana sono state 3.930 le vaccinazioni a domicilio per over 80 e pazienti fragili, a cura dei medici di medicina generale. A queste vanno aggiunte le 700 dosi già somministrate dai medici di famiglia, per un totale di 4.630 vaccinazioni. Nelle prossime ore verrà messo a punto il calendario per le prossime vaccinazioni in programma da martedì a domicilio, negli studi e negli hub: nei centri i medici di base vaccineranno i propri assistiti con orari più flessibili, con un’attività parallela a quella degli operatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica.