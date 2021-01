Odontoiatri e medici liberi profesionisti: "Vaccini entro il 15 febbraio"

Entro il prossimo 15 febbraio si cercherà di vaccinare tutti gli odontoiatri e medici liberi professionisti. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco, durante un incontro online con i presidenti degli Ordini del medici pugliesi, che si è svolto ieri (sabato 30 gennaio). Da quanto riferito dall’epidemiologo, verrà inoculato il vaccino Moderna, di cui è previsto l’arrivo di 4.300 dosi nella prossima settimana e altre 8.700 in quella successiva.

L’assessore ha aggiunto che nelle prossime settimane è atteso anche l’arrivo dei primi stock del vaccino AstraZeneca, più semplice da gestire, in quanto le dosi possono essere conservate a temperature standard di refrigerazione (-4 gradi). Il vaccino AstraZeneca, ad ogni modo, ha mostrato finora un’efficacia inferiore rispetto a quello Pfizer e Moderna. Per questo occorrerà attendere le decisioni dell'Aifa per comprendere le indicazioni per l'utilizzo.

All’incontro con l’assessore hanno partecipato: Filippo Anelli - Presidente Omceo Bari, Franco Lavalle - Vice Presidente Omceo Bari, Benedetto Delvecchio - Presidente Omceo Bat, Arturo Oliva - Presidente Omceo Brindisi, Pierluigi De Paolis - neoeletto Presidente Omceo Foggia, Donato De Giorgi - Presidente Omceo Lecce e Mimmo Nume - Presidente Omceo Taranto.

I presidenti degli Omceo pugliesi hanno espresso “apprezzamento per il lavoro svolto dall’Assessore Lopalco e per il suo impegno finalizzato a garantire la vaccinazione a tutti i soggetti che rientrano tra le priorità del piano vaccinale”. Inoltre hanno preso atto “delle difficoltà di approvvigionamento dei vaccini e della necessità di recuperare il tempo perduto non appena la fornitura riprenderà a pieno ritmo e secondo i piani previsti”.