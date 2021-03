Rossi: "Curva allarmante, in città contagi raddoppiati in una settimana"

BRINDISI - In città, i contagi sono in rapido aumento. Il grafico elaborato dall’Uosd Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Brindisi dimostra che “la salita della curva dei contagi – afferma il sindaco Riccardo Rossi - è evidente e allarmante. Nell’arco dell'ultima settimana il numero dei positivi è quasi raddoppiato. È una condizione che necessita di un controllo maggiore, è nostro dovere adottare misure più restrittive per il contenimento dei contagi”. “Mercoledì prossimo – conclude il primo cittadino - insieme ai sindaci delle città capoluogo e ai presidenti delle province della Puglia, ci riuniremo nuovamente con il Presidente Emiliano e l’assessore alla Sanità Lopalco per decidere quali altre disposizioni assumere”.

La Asl di Brindisi, intanto, ha concluso oggi le vaccinazioni per i 2.400 rappresentanti delle forze dell’ordine e per i 200 volontari della Protezione civile. Lo ha comunicato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, tramite un comunicato in cui ha fatto il punto della situazione sull’andamento della campagna vaccinale anti Covid in Puglia. Nel Tacco d’Italia sono state somministrate sino ad oggi 514.421 dosi di vaccino su 601.745, pari all’85,5 percento (dato aggiornato alle ore 16.15). Di queste: 149.304 agli over 80, 86.271 al personale scolastico, 13.964 alle Forze armate. Sono 36.307 le seconde dosi già somministrate agli over 80 pugliesi.

A Brindisi termineranno domani le vaccinazioni per il personale scolastico: con le 300 in programma si arriverà a un totale di circa 8.300 prime dosi somministrate. Tutti gli operatori - di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado - che abbiano manifestato interesse alla vaccinazione sono stati contattati dalla Asl. In settimana verranno concluse le vaccinazioni per i detenuti e il personale della Casa circondariale. Al 21 marzo sono 41.198 le dosi di vaccino anti Covid somministrate alla popolazione, 29.857 prime dosi e 11.341 seconde dosi.