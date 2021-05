Vaccini: somministrate più di 21mila dosi in provincia di Brindisi

Sono oltre 2.600 le dosi somministrate ieri nella Asl di Brindisi. Oggi in programma vaccinazioni di soggetti fragili con allergie (prime e seconde dosi), personale delle scuole e forze dell'ordine (seconde dosi). Proseguono anche le vaccinazioni dei medici di famiglia a domicilio, negli studi e negli hub: finora più di 21mila le dosi somministrate.

È partita la campagna vaccinale per le persone da 59 a 50 anni. Da oggi, lunedì 10 maggio, le persone nate nel 1962 e nel 1963 possono prenotare l’appuntamento per la vaccinazione. Le persone nate tra il 1964 e il 1971 potranno prenotare nei giorni successivi, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito lapugliativaccina.it. Da oggi anche le persone dai 60 anni in su che non abbiano aderito finora possono prenotarsi per la vaccinazione.

Si può prenotare tramite: https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, con SPID o con codice fiscale e tessera sanitaria; farmacie accreditate al servizio farmacup; numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.