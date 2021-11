Vaccini in farmacia: ecco l'elenco di chi ha aderito in provincia di Brindisi

BRINDISI - Sono 39 ad oggi le farmacie che effettuano il vaccino anti Covid a supporto della campagna in atto per incentivare soprattutto la terza dose. Sul sito dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi è possibile consultare l'elenco delle farmacie in cui si può prenotare il vaccino. L'elenco è in corso di implementazione.

Di seguito l'elenco delle farmacie:

Brindisi: Santa Chiara (0831542572), Cannalire (0831521849), Chiga (0831601816), Raffaello Snc (0831542472), Corso Roma Snc (0831523995), Commenda Dottor Carlo Marrazza (0831583187), Minnuta Snc (0831451916).

Ceglie Messapica: Ricci (0831377118), Conte Snc (0831 377084), Carparelli Franca (0831388347).

Fasano: Pomes & C. Sas (0804392107), Capochiani Snc (0804413185), Barnaba Dottor Francesco (0804413317), La Salette Snc (0804393279). Pezze di Greco: Patronelli (0804897291). Savelletri: San Francesco Snc (0804334196).

Francavilla Fontana: Il Giglio (0831844713), Perrino Snc (0831843210), Cannalire (0831841034), Farmacia Centrale Dottor Piergiorgio Perrino (0831844547), San Lorenzo (0831852566).

Latiano: Colazzo (0831725067).

Mesagne: Nocera (0831737021), Spalletta Snc (0831368631).

Oria: Santi Medici (0831608222), Musto Daniela (0831845081), Pistone (0831845024), Matarrese Sas (3398643388).

San Michele Salentino: San Michele Snc (0831 966900), Urgesi (0831966405).

San Pietro Vernotico: Romano Snc (0831671242), Cavaliere Sas (0831671257).

San Vito dei Normanni: Farmacia dei Normanni Snc (0831984247), De Vito Sas (0831981112).

Torchiarolo: Farmacia Largo Osanna (08311563751).

Torre Santa Susanna: Farmacia Annabella Franzoso (0831746014), Farmacia Dottor Salvatore Leo Snc (0831746205).

Villa Castelli: San Pio (0831 866007), D'Urso (0831866080).