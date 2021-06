Vaccini, oltre 2.500 somministrazioni agli studenti delle superiori

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate 2.600 dosi di vaccino anti Covid, tra cui circa 700 Janssen. Si concluderà entro il 6 giugno la vaccinazione per i maturandi delle scuole superiori della provincia. Finora sono state oltre 2.500 le somministrazioni, incluse quelle di oggi per i ragazzi dell’istituto alberghiero Pertini e dell’istituto tecnico Giorgi di Brindisi, e per gli studenti del tecnico Fermi di Francavilla Fontana.

Nei prossimi giorni in calendario altre sessioni per gli studenti di tre scuole di Brindisi, il liceo scientifico Fermi, l'istituto Valzani e il Flacco, una di Francavilla Fontana, l'isituto Calò, e una di Torre Santa Susanna, il liceo linguistico Maria Immacolata.