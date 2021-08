Vaccini: oltre 281mila brindisini ha ricevuto la prima dose

BRINDISI - Sono quasi 19mila, pari al 65 per cento del totale, i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Quasi 8mila ragazzi hanno già concluso il ciclo completo con una copertura del 27 per cento.

"Questi numeri, con l'inizio dell'anno scolastico alle porte, rappresentano un ottimo viatico per la ripresa delle lezioni e rafforzano i dati della copertura generale della popolazione residente a Brindisi e in provincia". Si legge in una nota della Asl. L'83 per cento dei brindisini maggiori di 12 anni, oltre 281mila, ha ricevuto almeno una dose. Di questi, più di 231mila hanno effettuato l'intero ciclo per una copertura totale pari al 68 per cento della popolazione".