Covid, vaccinazioni over 12: Open Day a Fasano e Oria per tre giorni

BRINDISI - La programmazione nei centri vaccinali attivi dal 17 al 23 gennaio - per la popolazione dai 12 anni in su - viene integrata con altri Open day ad accesso libero a Fasano e Oria nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio dalle 9 alle 14. Nel pomeriggio invece l’accesso è per chi ha la prenotazione.

La terza dose può essere effettuata dopo 4 mesi dalla precedente. I minori (12-17 anni) devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

Per prenotare sono a disposizione i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online” o il sito regionale “La Puglia ti vaccina”.



Nei centri è preferibile presentarsi con il modulo di consenso già compilato, scaricabile qui https://www.regione.puglia.it/documents/777762/781385/Modulo+unificato+consenso+informato+vaccinazione+anti+Covid-19.pdf/65426efb-b26a-f6e4-6e20-fd488a1d9701?t=1641918636202 La vaccinazione della fascia di età fra i 5 e gli 11 anni è programmata in centri dedicati con la collaborazione dei pediatri di libera scelta comunicati in altra notizia.