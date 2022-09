Vaccinazioni anti Covid, i centri attivi nel Brindisino dal 26 al 30 settembre

BRINDISI - Aggiornamento settimanale dei centri attivi nei comuni della provincia di Brindisi per le vaccinazioni anti Covid della popolazione dai 12 anni in su. La somministrazione prosegue con la collaborazione dei medici di famiglia e delle farmacie. Disponibili i nuovi vaccini Pfizer e Moderna a m-Rna nella formulazione bivalente Original/Omicron Ba.1 indicati come dose di richiamo. Per accedere ai centri è preferibile la prenotazione, che può essere effettuata attraverso i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.

Si può accedere senza prenotazione un’ora prima della chiusura. La quarta dose viene somministrata dopo 4 mesi (120 giorni) dalla dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva alla terza dose (data del test diagnostico positivo) a persone da 60 anni in su e dai 12 anni in su con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti. Sarà somministrato il vaccino a mRna. I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente. Nei centri è preferibile presentarsi con il modulo di consenso già compilato, scaricabile qui.