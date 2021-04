Vaccino Covid: è il turno dei 78enni con e senza prenotazione, a seguire 77enni e 76enni

Mercoledì 14 aprile sarà aperta la doppia annualità dei nati nel 1944 e 1945. Priorità per chi si è già registrato sul portale "La Puglia ti vaccina"

BRINDISI - Prosegue domani, martedì 13 aprile, con i cittadini di 78 anni (nati nel 1943) la campagna vaccinale della Asl di Brindisi. Mercoledì 14 aprile, invece, sarà aperta la doppia annualità dei nati nel 1944 e 1945, quindi dei 77enni e 76enni. Gli utenti che non siano in condizione di estrema fragilità o disabilità grave potranno presentarsi senza prenotazione per essere vaccinati con AstraZeneca nel centro più vicino al Comune di residenza.

I centri aperti domani sono: Marconi-Flacco e PalaVinci a Brindisi, Conforama a Fasano, palazzetto dello sport a Ceglie Messapica, palestra della scuola De Amicis a Francavilla Fontana, struttura tensostatica a Oria, scuola primaria a San Donaci, centro pressostatico a San Vito dei Normanni. I centri saranno attivi dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19, tranne Ceglie Messapica e Fasano-Conforama, aperti solo la mattina.

Chi ha già effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati. La Asl comunicherà tutti gli aggiornamenti sulle modalità di prenotazione per le altre classi di età sino ad arrivare ai 60enni.