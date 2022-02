Consegnate le prime dosi di vaccino Novavax: 6.700 alla Asl di Brindisi

Sono state consegnate oggi ( domenica 27 febbraio 2022) nella Farmacia dell’ospedale Tatarella di Cerignola, le prime 68.400 dosi del nuovo vaccino Nuvaxovid (Novavax) destinate alla Puglia. Tali dosi, verranno ripartite, poi, su base provinciale sulla base della popolazione Istat over 18. All’Asl di Bari saranno assegnate 21.300 dosi, all’Asl di Bat 6.500, all’Asl di Brindisi 6.700, all’Asl di Foggia 10.400, all’Asl di Lecce 13.700 e all’Asl di Taranto 9.800 dosi. Il Novavax sarà somministrato per via intramuscolare in due dosi, la seconda dopo 21 giorni dalla prima, e sarà “ready to use”, in quanto già diluito. La conservazione sarà più snella rispetto ai precedenti vaccini in quanto saranno sufficienti frigoriferi a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi.