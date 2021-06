Variante indiana: otto casi nel Brindisino. Incontro con Regione per strategie di sorveglianza

Termite: "La maggior parte è diventata negativa. Come da indicazioni della Regione Puglia anche nella Asl di Brindisi l'attenzione è molto alta sulla variante indiana per la sua contagiosità

BRINDISI - L'Istituto Zooprofilattico di Putignano ha accertato, tramite sequenziamento del genoma, che gli otto campioni inviati dal laboratorio del Perrino di Brindisi nelle scorse settimane sono tutti casi di variante Delta del Covid-19. Lo annuncia il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl, Stefano Termite.

"Negli ultimi giorni - spiega Termite - la maggior parte di questi positivi si è negativizzata. Come da indicazioni della Regione Puglia anche nella Asl di Brindisi l'attenzione è molto alta sulla variante indiana per la sua contagiosità. Proprio oggi si è tenuto un incontro con la Regione per perfezionare le strategie di sorveglianza delle varianti e continuare a mantenerne sotto controllo la diffusione”.