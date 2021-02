Covid: i vigili del fuoco di Brindisi in palestra per vaccinarsi

BRINDISI – Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi coinvolti nella campagna di vaccinazione anti Covid. Questa mattina, presso la palestra della scuola media Leonardo da Vinci, al rione Cappuccini, trasformata in centro di vaccinazioni, si sono presentati circa 50 pompieri. Nei giorni di martedì 2 e giovedì 4 marzo si proseguirà con l’inoculazione di altre 80 dosi di vaccino AstraZeneca al personale del comando. In Puglia, dopo il completamento della vaccinazioni sul personale sanitario, la campagna di immunizazione si è allargata al personale scolastico e agli over 80.