A 20 anni dalla sua morte, S. Pietro ricorda il prof Antonio Blasi “luminare della medicina"

SAN PIETRO VERNOTICO – “La figura e l’opera di un grande clinico e pioniere della Pneumologia”, è questo il titolo del convegno che si terrà oggi, sabato 13 gennaio, a San Pietro Vernotico in memoria del professor Antonio Blasi, in occasione del ventennale della sua morte. L’appuntamento è alle 17.30 presso la sala “The Groove”, sita in via Lecce a ridosso di piazza Del Popolo. L’evento è organizzato dall’associazione “Caffè Letterario”.

I saluti sono a cura della sindaca di San Pietro Maria Lucia Argentier e di don Benedetto Strumiello, parroco della chiesa Matrice; modererà l’incontro il prof Luigi Molfetta, presidente dell’associazione culturale. Introduzione a cura di don Antonio Montinaro, vicario episcopale per l’economia. Relatori: prof Dario Olivieri, dottor Giuseppe Valerio e dottor Pierluigi Bracciale.

L’Unità operativa di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi è dedicata al Prof. Antonio Blasi, “luminare della medicina per la cura delle malattie respiratorie”. Antonio Blasi, originario di San Pietro Vernotico morì a 91 anni il 12 gennaio del 2004. “Lascia un'eredità fatta di studi, pubblicazioni e allievi come si conviene ai grandi maestri che hanno coltivato e arricchito un sapere. Il sapere a cui il professor Blasi dedicò la sua vita era la cura delle malattie respiratorie. Un luminare. Lo definiscono così il direttore generale dell’Ausl BR/1 Bruno Causo e il direttore sanitario della stessa Ausl, Gianfranco Iannarelli”. Si legge in uno degli articoli pubblicati on line in occasione del decesso, 20 anni fa.

“Blasi è stato anche un pioniere: a Parma fondò la Clinica pneumologica - era l'anno 1958 - che allora si chiamava Clinica tisiologica della malattie dell'apparato respiratorio, al padiglione Rasori. Di questa clinica divenne direttore, poi fondò la Scuola di specializzazione da cui uscirono tantissimi camici bianchi, pronti ad applicare i suoi insegnamenti in tante altre città d'Italia e all'estero”.

“Essere pneumologo tra gli anni '50 e '60 voleva dire trovarsi a fronteggiare un male a quei tempi ancora da sconfiggere: la tubercolosi era molto diffusa, «o si moriva o si guariva», circondata da paure e diffidenza. Perfino chi la curava era tenuto a distanza, stringere la mano a un medico poteva essere un problema”.

“Blasi è stato uno dei primi a dare dignità alla pneumologia, come branca importante della medicina interna”, disse all’epoca Dario Olivieri, direttore dell'Unità operativa di Clinica pneumatologica dell’Università di Parma che di Blasi fu l'allievo prediletto: “Ero studente con lui a Napoli, poi lo seguii a Parma e infine, quando lui ritornò a Napoli, andai con lui e vi rimasi per quindici anni”. “Un carisma, quello di Blasi, che seppe diffondersi al di fuori dei confini parmigiani, divenendo un punto di riferimento per molti pneumologi a livello internazionale”.

“Lasciata Parma, il professor Blasi continuò la sua carriera luminosa diventando direttore della Clinica della malattie respiratorie dell'Università di Napoli, dove rimase fino al 1980, raccogliendo riconoscimenti dalle Società mediche e lauree honoris causa”.