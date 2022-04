Inaugurazione Hermifit / HermiHair in Via Palmiro Togliatti 60 a Brindisi

Mercoledì 27 aprile Ore 18:00, Hermitage Estetica Avanzata inaugura due nuove sezioni: Hermifit, dedicato al fitness hi-tech e Hermihair, il salone di parrucchieria, all'inaugurazione sarà presente anche il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi in segno di vicinanza da parte dell'amministrazione comunale.

Il centro di estetica avanzata Hermitage, oltre ad essere un un centro pilota di brand importanti quali Renata França, Rigenera, Plant&Nature, Inglot make-up, Aba Group e Perfect Lady e Fisiomedica Benessere e offre da tempo tantissimi servizi per la cura del corpo, a partire dai trattamenti di estetica base, nail art, ricostruzione unghie/semipermanente, allungamento/infoltimento ciglia, massaggi rassodanti, drenanti, rilassanti e trattamenti contro gli inestetismi della pelle.

Leader nella epilazione permanente, il centro vanta uno staff di prim'ordine dall'elevata competenza.

In particolare le due titolari: estetiste con esperienza ventennale,hanno inseguito mode metodologie innovative con formazione continua fino ad arrivare oggi ad essere: Leda Conte Specialista del PMU (Permanent Make Up) e Federica Verga preparata ed esperta nell'ambito del dimagrimento e dei massaggi.

Oltre ai classici trattamenti, Hermitage offre macchinari super tecnologici e di ultima generazione, alcuni dei quali esclusivi: non a caso è considerato come uno dei centri di estetica avanzata più grandi e rilevanti della Puglia.

HermiFit - HiTech Fitness, in collaborazione con Istituto di Biochimica Imbio di Milano, cambia il paradigma della forma fisica e del dimagrimento creando un’esperienza in percorsi continuativi e personalizzati.

Tra i macchinari di ultima generazione troviamo molti trattamenti specifici per rimodellare il corpo e perdere i chili di troppo in poco tempo in modo personalizzato, tra cui Endoreverse, pressomassaggio ad infrarossi, tecnologie in acqua come Hidro Bike Hidro Jogger e macchinari Vacum infrarossi come New Form Horizontal Infrashape e Roll Form - uniche nella provincia di Brindisi - che permettono di ottenere risultati strepitosi, curando la cellulite e rimodellando il corpo, eseguendo un particolare “linfodrenaggio meccanico”.

HermiHair - Fashion Hairdresser, la seconda nuova sezione si pone l’obiettivo di ridefinire gli standard di qualità dell’Hairdressing, portandoli ai livelli ai quali la clientela è già abituata con gli altri servizi del centro.

Per farlo, Hermitage Estetica Avanzata ha stretto una partnership con Wella Professionals, un marchio esclusivo di prodotti per capelli - tra i leader del settore - presente sul mercato da quasi 140 anni, e vedrà ai tagli l’Hairstylist Cristian Procaccini.