“A forza di essere donna” spettacolo teatrale a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - Andrà in scena il prossimo 16 maggio alle 20.30 presso il teatro don Bosco di San Pietro Vernotico, lo spettacolo A forza di essere donna a cura dell'associazione culturale Tracce Creative. Uno spettacolo dedicato al mondo femminile, da uno dei progetti vincitore del bando promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia ‘Futura. La Puglia per la parità’, con in scena, Salvatore Della Villa, Chiara Serena Brunetta, Monia Politi, Daniela Scozzaro, Serena Serra, il duo Checco e Gioele Leo alla chitarra, con l’elaborazione testi di Maria Domenica Muci.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di eventi associati alla quarta edizione de "Una Corsa per la Legalità" che si svolgerà il prossimo 26 maggio a San Pietro Vernotico; un appuntamento itinerante per la provincia di Brindisi che quest'anno avrà come obiettivo la sensibilizzazione contro la violenza di genere. Lo spettacolo è patrocinato dal comune di San Pietro Vernotico.

Sinossi

La scena si popola di vicende che focalizzano la grammatica dell’agire femminile in un percorso che mette insieme protagoniste che hanno dato tutto ciò che potevano in ambito lavorativo, sociale ma anche emotivo. Lo spettacolo è la narrazione di vite ed esperienze umane che hanno preso certe strade e hanno prodotto certi esiti soltanto grazie all’azione incisiva e decisa delle donne. Si tratta di storie ed esperienze in cui ogni donna, “a forza di essere donna”, ha investito le sue migliori energie, modellando le situazioni con la particolare cifra del proprio universo.

Coraggio, temerarietà, acume e resistenza sono solo alcune componenti dell’attività di donne di ieri e di oggi. Lavoratrici, contadine, leader in carriera, operaie, eroine, giovani laureate sottopagate… a forza di essere donne lottano e superano gli ostacoli, oppure soffrono e sono costrette a soccombere ma, in un caso o nell’altro, si esprimono incondizionatamente con passione e profondità di sguardo.

Alcune sono personalità d’autore, ritratte dal genio di Pirandello o di Ovidio. Altre sono artefici di cambiamenti epocali o protagoniste in lotta con le convenzioni sociali e le superstizioni, altre ancora personaggi al centro di leggende e riti. Insomma, si tratta di figure dense e attaccate alla vita, sia che provengano dalla vita contadina sia che vivano nella società tecnologica e iperconnessa.

Le ascolteremo nella parola e nel canto, nell’urlo e nel lamento in un dialogo mai interrotto con la Terra e con il Cielo che, a forza di essere donna, continueranno a squarciare e a irradiare di anima e di potenza.