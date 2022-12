L'associazione italiana persone down organizza crociera in barca e spettacolo teatrale

BRINDISI - L’Aipd Brindisi (ass. Italiana Persone Down) annuncia che due grandi eventi sono in arrivo: una "crociera" in barca nel porto e uno spettacolo teatrale.

Lunedì 12 dicembre (ore 9) presso Lungomare Regina Margherita, Aipd Brindisi assieme alle scuole superiori organizza una crociera in barca ed interviene per la salvaguardia dell’ambiente tramite la pulizia della spiaggia Cala Materdomini. Un’importante collaborazione tra il Comune di Brindisi, l'associazione Gvpd3 ed alcuni Istituti Scolastici del territorio provinciale che si vedranno uniti per il nostro pianeta a stretto contatto con gli elementi della natura. L’evento sarà a numero chiuso e destinato solo agli studenti delle scuole aderenti.

Sabato 17 dicembre (ore 10) presso il Teatro Verdi Aipd Brindisi tornerà in scena con il più grande spettacolo dell’anno. “The Lion King – Il Cerchio della vita siamo noi”. L’ingresso è gratuito, aperto a tutte le scuole secondarie superiori di Brindisi ed alla cittadinanza; è possibile prenotare i biglietti su Eventbrite al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-lion-king-il-cerchio-della-vita-siamo-noi-481485765887?aff=ebdsoporgprofile.

“E' importante che i giovani vedano la disabilità e la diversità come una cosa “ordinaria”, che non fa paura, in quanto al contrario di quello che si pensa, può offrire qualcosa di bello al mondo - dice la presidente dell’Aipd Brindisi, Stefania Calcagni - ecco perché il progetto ha previsto altresì degli incontri introduttivi all’interno delle scuole per parlare con gli studenti del tema della diversità”.

Un grazie particolare va ad Enel che ha sponsorizzato il progetto, oltre che al Comune di Brindisi che, riconoscendo l’importanza dell’iniziativa, ha concesso il patrocinio ad entrambi gli eventi; un grande plauso va anche all’associazione Gv3, alla Marina di Brindisi e a tutti gli istituti scolastici di Brindisi e Provincia che hanno aderito all’iniziativa.